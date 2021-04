Rioleringswerken in Veulen eind volgende maand afgerond

De rioleringswerken in Klein-Gelmen en Veulen zitten in de laatste fase. — © FrMi

De rioleringswerken in Klein-Gelmen en Veulen zitten in de laatste fase. Deze werken, die het rioleringsstelsel aan het pompstation in de Veulenstraat moeten optimaliseren, zouden eind mei volledig klaar moeten zijn.

In september vorig jaar gingen de rioleringswerken van Aquafin van start in de Groeneschild in Klein-Gelmen. Deze werken moeten het opwaarts rioleringsstelsel optimaliseren aan het pompstation in de Veulenstraat. “Het debiet van dit station wordt vergroot, terwijl de toevoer van het hemelwater naar het pompstation wordt beperkt”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit.

Momenteel loopt de derde fase, het vervolgtraject op de Groeneschild. In de Kasteelstraat in Veulen wordt er nu ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd om het hemelwater van het pompstation af te koppelen. Nadien wordt de weg opnieuw hersteld. Tot slot zal er nog een aanpassing gebeuren aan de knijpconstructie in de velden tussen de Vijverstraat en Kasteelstraat. “Alle werken zouden volledig gefinaliseerd zijn tegen einde mei”, aldus Pirard. “Na deze werken gaan we ook een verkeersremmer in Veulen plaatsen om er de verkeersveiligheid te verhogen.”