Nieuwe functie van Google Earth toont gevolgen van menselijk gedrag op klimaat

Google Earth biedt gebruikers voor het eerst de mogelijkheid om tot 37 jaar terug in de tijd te gaan. De nieuwe functie is de grootste update sinds jaren en creëert een virtuele tijdlijn. Zo is te zien hoe de stad Brussel in drie decennia gegroeid is, hoe er luxeresorts zijn gebouwd aan de kustlijn van Dubai, maar ook: hoe amazonewouden verdwijnen en gletsjers smelten.

De nieuwe functie van Google heet Timelapse en is mogelijk gemaakt door het samenstellen van maar liefst 24 miljoen satellietfoto’s. Foto’s die door NASA en andere ruimtevaartorganisaties zijn verzameld tussen 1984 en 2020. Samen vormen de foto’s een video die het mogelijk maakt terug te keren in de tijd. Het verwerken van al die foto’s tot bewegende beelden zou meer dan twee miljoen uur computertijd in beslag genomen hebben.

Timelapse is er volgens Google niet enkel gekomen voor een nostalgisch terugblik op vroegere tijden, maar ook om stil te staan bij hoe het klimaat de voorbije decennia is veranderd. Het technologiebedrijf heeft daarom enkele thematische lijsten samengesteld - te zien op YouTube - die stedelijke groei, ontbossing en het smelten van ijs in de kijker zetten. Zo is op een timelapse van de Golumbia Glacier in Alaska duidelijk te zien hoe de gletsjer de afgelopen jaren steeds kleiner werd.

Wie het zelf wil uitproberen, surft naar de website van Google Earth en kan daar zelf een locatie ingeven. Rechts bovenaan is het mogelijk om een jaartal te kiezen of de timelapse af te spelen.