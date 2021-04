De Britse koninklijke familie heeft in een intieme plechtigheid afscheid genomen van prins Philip, die op negen april is overleden. Vanwege de heersende coronamaatregelen mochten slechts 30 rouwenden aanwezig zijn op de begrafenis van de Britse prins-gemaal. Hij was 73 jaar lang de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth.