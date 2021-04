Scholen in Maasmechelen blijven nog week extra dicht

In De Griffel in Eisden is er enkel noodopvang, maar geen voor-en naschoolse opvang. — © JTh

Door de hoge coronacijfers blijven alle scholen in Maasmechelen ook volgende week nog dicht. Dat werd zaterdag beslist na een overleg met gouverneur Jos Lantmeeters.

“De situatie inzake Covid-19 in Maasmechelen is al weken bijzonder slecht en onrustwekkend. Ondanks de vele inspanningen hebben we al enige tijd de hoogste incidentiegraad van Vlaanderen”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

“Gezien de vele besmettingen inter- en intrafamiliaal die momenteel in onze gemeente vastgesteld worden, is het risico op verdere verspreiding reëel op het ogenblik dat de scholen maandag heropenen. Bijgevolg hebben we na een crisisoverleg met de Vlaamse gezondheidsinspecteur, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gouverneur met hoogdringendheid de beslissing genomen om de lessen na de paasvakantie tot en met vrijdag 23 april op te schorten”, meldt burgemeester Terwingen.

“We rekenen erop dat de scholen het nodige zullen doen om de ouders zo spoedig mogelijk te contacteren en de nodige schikkingen te treffen voor noodopvang, zodat de ouders zich kunnen organiseren”.

In basisschool De Griffel in Eisden Tuinwijk werden de ouders van 330 leerlingen alvast op de hoogte gebracht. “Ouders die echt noodopvang nodig hebben, kunnen de directie contacteren. Maar de opvang geldt enkel voor ouders die een essentieel beroep uitoefenen en geen andere mogelijkheid hebben. Er is bij ons geen voor- en naschoolse opvang mogelijk”, aldus directeur Kris Salden.

De leerlingen van de lagere school volgen afstandsonderwijs. De kleuters blijven thuis.

JTh