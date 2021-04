Opvallende beelden na begrafenis. Harry en William praten weer met elkaar

Ze kregen een chaperon mee tijdens de uitvaart van prins Philip. De prinsen Harry en William mochten niet naast elkaar lopen of zitten. Alsof ze elkaar op elk moment in de haren zouden vliegen. Maar op het einde van de uitvaart, liepen ze gewoon naar buiten. Pratend alsof er niets aan de hand was. Het was ongetwijfeld het beeld van de dag, het moment waar veel Britten naar uitkeken.

In zijn interview met Oprah Winfrey, vorige maand, hoopte prins Harry (36) dat de tijd “alle wonden zou helen”. Hij had het dan over de relatie met zijn vader, maar vooral met zijn broer, prins William (38). De vraag die iedereen, en vooral de Britse media, zich de afgelopen dagen dan ook stelde was of de tijd nu al rijp was voor de grote verzoening?

Want er waren harde woorden gevallen. Meghan, de vrouw van Harry, heeft zelfs zo goed als gebroken met haar schoonfamilie. Ze maakten zich voor hun huwelijk zorgen om haar huidskleur, zei ze bij Oprah Winfrey. De vrouw van Harry bleef officieel weg van de begrafenis van prins Philip omdat ze hoogzwanger is en niet mocht vliegen van haar gynaecoloog. Maar daar hebben velen hun twijfels bij. Punt is dat Harry alleen was. En dat hij er bij momenten wel wat zielig bij zat, zo alleen.

Het protocol had sowieso niets aan het toeval overgelaten en liet de broers zaterdag voor alle zekerheid niet naast elkaar lopen richting St. Georges kapel. Ze plaatsten er een chaperon tussen, de zoon van prinses Anne.

Andere gasten bleven op afstand

Toen de kist van hun grootvader de St.George’s kapel werd binnengedragen, werden de genodigden opgedeeld in rijen van twee. Prins Charles en prinses Anne voorop, gevolgd door de prinsen Andrew en Edward. Daarna zouden Harry en Willem volgen, maar ze werden ook daar netjes uit elkaar gehouden.

Het beeld waarop iedereen zat te wachten en vooral zat op te hopen, kwam er na de uitvaart. Toen de genodigden de kapel verlieten. Plots zoomde de regisseur, die strak werd gecontroleerd door Buckingham palace, in op William en Kate die samen met prins Harry naar buiten liepen. Pratend alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Andere gasten mengden zich niet en bleven op afstand. Alsof ze de broers wat ruimte wilden geven.

Niet de uitvaart zelf maar de verzoening tussen William en Harry, want daar leek het toch op, zullen de koppen halen in de Britse media. Prins Philip had het nog moeten meemaken.