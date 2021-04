Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag afscheid genomen van prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed. Hoewel er door de coronamaatregelen slechts dertig personen bij de uitvaart in St. George’s Chapel op Windsor Catle aanwezig mochten zijn, was er veel volk op de been rond het kasteel . Zoals gebruikelijk bij een koninklijke begrafenis was de dag was omgeven door tradities en gebruiken.