Jonge muzikanten maken podcast-reeks over hun te jong gestorven rockhelden

Alsof ze samen op café zitten te ‘ouwehoeren’ over hun favoriete hobby: rockmuziek. Zo spontaan klinkt ‘Liever Snel Naar De Hel’, de boeiende podcast-reeks die oud-studiegenoten Sander Vanlouwe en Seppe Cuypers maken over overleden artiesten “We wilden elkaar ook in deze coronatijd blijven ontmoeten. Dat onze luisteraars en wijzelf intussen heel wat opsteken over die rockhelden, is mooi meegenomen”, vertelt Sander.