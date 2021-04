“Breng uw hond binnen in een dierproefcentrum in uw buurt.” Die vreemde oproep in advertenties in onder andere onze krant blijkt een nieuwe campagne van Gaia. De dierenrechtenorganisatie wil meer aandacht voor het leed van honden in Belgische laboratoria. Vooral de beagle blijkt daar een gegeerd ras. “Ze zijn het slachtoffer geworden van hun eigen goedheid.”