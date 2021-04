Stade Rennes heeft zaterdag op de 33e speeldag in de Ligue 1 een 0-3 zege geboekt bij Angers. Jérémy Doku was bij de bezoekers belangrijk met de openingstreffer. Het was voor de achttienjarige Rode Duivel, terug in de ploeg na twee schorsingsdagen, zijn tweede goal van het seizoen voor Rennes.