Hoe Lena (29) het al vijf jaar volhoudt met Herman Brusselmans (63): “Ik ben in mijn hoofd een oud wijf, daarom klikt het zo goed”

“Bullshit.” Zo noemt Lena (29) de kinderwens die haar vriend Herman Brusselmans (63) onlangs op tv nieuw leven inblies. Tegelijk beseft ze ook dat het toch een beetje nu of nooit is: ’s lands snelst producerende schrijver wordt er niet jonger op. Dus toch maar snel een dubbelinterview, terwijl de klok tikt: “Ik ben in mijn hoofd een oud wijf, daarom klikt het zo goed.”