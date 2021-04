Dubbelslag Stefan Küng in tijdrit Ronde van Valencia: ritwinst en de nieuwe leider

In de Ronde van Valencia stond een individuele tijdrit van 14 kilometer op het programma met aankomst in Playa Almena. Er stond geen maat op Europees kampioen Stefan Küng die ook de leiderstrui overneemt van de Spanjaard Enric Mas die in de slotfase genekt werd door een lekke band.

Küng bezorgde Groupama - FdJ een derde ritzege op vier etappes, na eerdere overwinningen voor Miles Scotson en Arnaud Démare. Bovendien is Démare ook de nieuwe leider. Hij neemt de leiderstrui over van Enric Mas die met materiaalpech af te rekenen kreeg. Mas leek nochtans lange tijd op weg naar de eindzege maar reed lek in de slotfase. De Ronde van Valencia eindigt morgen met een relatief vlakke etappe met aankomst in de stad zelf (gvdl)