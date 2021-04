In de Ronde van Turkije stond de zesde etappe op het programma, met start in Marmaris en finish in Turgutreis. Het kwam voor de vijfde keer tot een massaspurt. Daarin toonde Jasper Philipsen zich voor de tweede dag op rij de beste. De Spanjaard Diaz blijft leider, de Ronde van Turkije eindigt morgen met een slotrit van Bodrum naar Kusadasi.