Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaat de geldigheid van het theoretisch rijexamen opnieuw verlengen. Dat meldt ze zaterdag. In november had de minister de termijnen al verlengd tot 30 september 2021, maar de planning bij de rijscholen loopt vol. In overleg met de partners zal een nieuwe datum bepaald worden.