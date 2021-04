Kwartfinale Casse - Chouchi op EK judo, Jeroen Casse verliest in eerste ronde

Jeroen Casse is er op de tweede dag van het EK judo in Lissabon niet in geslaagd zijn eerste kamp te winnen in de categorie tot 73 kilogram. In de categorie -81 staan Matthias Casse en Sami Chouchi tegenover elkaar in de kwartfinale.

De 22-jarige Casse (IJF 78), de broer van Matthias Casse, nummer één van de wereld in de klasse tot 81 kilogram, verloor zijn openingskamp zaterdag van de Duitser Lukas Vennekold (IJF 143). Die haalde het in de golden score met een waza-ari. Het was voor Jeroen Casse zijn eerste EK bij de senioren.

In de categorie -81 wonnen Matthias Casse en Sami Chouchi hun eerste kamp. Casse haalde het van de Turk Koc met ippon, Chouchi kampte zich met dezelfde score voorbij de Fransman Dalo. In de derde ronde nam Matthias Casse het op tegen de Azeiri Heydarov. Een taaie tegenstander waarin Casse meer dan acht minuten nodig om het gaatje te vinden. De nummer 1 haalde het uiteindelijk met waza-ari. Meteen daarna moest Chouchi op de tatami. Hij domineerde de partij tegen de Hongaar Ungvari en maakte het uiteindelijk af met ippon. Later op de namiddag nemen beide landgenoten het tegen elkaar op. (belga)