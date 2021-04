Barcelona-voorzitter Laporta is ervan overtuigd dat Messi zal blijven

Joan Laporta, sinds maart opnieuw de voorzitter van FC Barcelona, heeft in de aanloop naar de bekerfinale van later op de dag, om 21u30 tegen Athletic Bilbao, verklaard “ervan overtuigd te zijn dat Lionel Messi ook volgend seizoen bij de club blijft”.

Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt eind juni af en hij werd de voorbije maanden al meermaals in verband gebracht met clubs als PSG en Manchester City. Laporta, die een goede band heeft met Messi, ziet de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or echter blijven. “Ik zal alles doen wat binnen de mogelijkheden van de club ligt om hem te doen te blijven”, zei hij bij tv-zender Mediaset. “We boeken gestaag progressie. Messi is een buitengewoon persoon en ik ben ervan overtuigd dat hij wil blijven bij Barcelona.”

De sterspeler van de Catalanen was dit seizoen goed voor 23 goals en 8 assists in 28 competitieduels. In alle competities samen zit hij aan 29 goals. (belga)