Kunstgrasveld van 300.000 euro voor KMR Biesen

Sinds de fusie tussen K.C.S. Rijkhoven en Martenslinde V.V. heeft voetbalclub KMR Biesen een enorme expansie gekend. “Vooral ons jeugdwerking is enorm gegroeid. Het aantal spelers is bijna verdubbeld. Als gevolg van het toenemend aantal is de speel- en oefenfrequentie enorm toegenomen”, verduidelijkt clubverantwoordelijke Jean Max (66). Een noodzakelijke ingreep diende zich aan. “Door het terrein om te vormen naar kunstgras kan de club er onbeperkt gebruik van maken. Op die manier wordt het andere terrein ontlast en zal het langer bespeelbaar zijn. De stad Bilzen stelt een subsidie van 300.000 euro ter beschikking. De club speelt een cruciale rol op sociaal vlak, zeker voor jonge spelers. Met deze ondersteuning kunnen ze verder blijven scoren”, aldus schepen van sport, Peter Thijs (Trots op Bilzen). De voetbalclub in Martenslinde met een nieuw bestuur wil de aanleg zo snel mogelijk realiseren. “Ons plaatselijke verankering zorgt voor een succesvolle werking. Een goede accommodatie is onontbeerlijk”, stelt voorzitter Patrick Lenaerts. “We hopen dat we onze wedstrijden snel weer kunnen hernemen. We tellen 263 leden en 12 ploegen. Zeker met het nieuwe plein hopen zullen we afgelastingen door wateroverlast gaan hebben en meer bespelingsuren. Het kunstgrasveld zal bovendien zorgen voor een nog grotere aantrekkingskracht van nieuwe spelers”, vult Jean max aan. (JoGe)

Johnny Geurts