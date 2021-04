Patera versloeg de Italiaan Henchiri in een duel over acht ronden. — © RR

Na achttien maanden zonder competitie heeft Francesco Patera een succesvolle comeback gemaakt met een overwinning tegen de Italiaan Nicola Henchiri. In een kamp over acht ronden haalde de 27-jarige Genkenaar het overtuigend in de Milanese Allianz Cloud.