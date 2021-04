Overstekend hert mist groep motorrijders op een haar na

In de Poolse bossen zit nog heel veel wild. Een groep motorrijders besloot begin april op een mooie tocht doorheen de bossen bij Poznan in het westen van Polen te gaan. Dat ze van ver een hert of een groep everzwijnen konden spotten hadden ze verwacht, maar dan springt er plots voor hun neus een groot hert over de weg. Het kan maar net een van de motorrijders ontwijken. Met zo een gewei had het anders een zwaar ongeval kunnen veroorzaken...