Bekende Youtuber Jeffree Star is in ziekenhuis beland na zwaar auto-ongeval

De bekende Youtuber Jeffree Star is samen met zijn vriend Daniel in het ziekenhuis terechtgekomen. De twee raakten betrokken in een zwaar auto-ongeval. Dat maakte Star zelf bekend via Twitter.

“Zo dankbaar dat we nog leven”, schrijft de make-up artiest. Naar eigen zeggen gingen Star en zijn beste vriend Daniel slippen omdat het wegdek was aangevroren. De auto ging drie keer overkop vooraleer tot stilstand te komen. “Het was één van de angstigste momenten uit mijn leven.”

Star zelf brak enkele wervels in zijn rug en zal nog maanden moeten revalideren. Zijn vriend Daniel wordt nauw opgevolgd. De man overwon al verschillende keren darmkanker en het ongeluk zou wel eens voor complicaties kunnen zorgen.

Bij het grote publiek is Star gekend als een androgyne make-upartiest. In het verleden kwam hij in het nieuws omdat hij zich kantte tegen Kylie Jenner. Hij vond het borsteltje van de lipgloss die ze op de markt bracht absoluut niet kwalitatief. Ondertussen heeft Star zelf een make-uplijn, Jeffree Star Cosmetics. Op YouTube heeft hij 16,5 miljoen abonnees.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()