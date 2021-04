RB Leipzig is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Hoffenheim. Het verschil met leider Bayern München bedraagt nu nog vier punten. De regerende landskampioen kan die voorsprong zaterdag evenwel uitbouwen, in het duel op bezoek bij het Wolfsburg van Koen Casteels.

Even leek het nog goed te komen voor Leipzig. Yussuf Poulsen dacht in de 96e minuut alsnog de bevrijdende treffer te maken. Na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door.

(belga)