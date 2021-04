Jean Bosco Safari werd door ouders gekocht voor 200.000 frank

Dit weekend is Jean Bosco Safari te gast bij Hadiemicha, een praatprogramma op MentTv met Micha Marah als presentatrice. Daar vertelt de Vlaams-Rwandese zanger, ook bekend onder zijn vroegere artiestennaam ‘Kid Safari’, over zijn jeugd en zijn adoptie.

“Toen ik zes jaar was kwam ik naar België, waar ik geadopteerd werd door een Vlaams koppel op leeftijd”, zegt hij. “Hoewel ik een onbezorgde jeugd heb gehad, kwam ik achteraf te weten dat zij 200.000 frank voor mij betaald hebben.” Een enorme som dus voor die tijd – Safari werd geadopteerd in 1959. De zanger werd in Rwanda geboren, als kind van een Vlaamse vader en een Rwandese moeder. “In afwachting van mijn adoptie moest ik nog een tijdje in een klooster blijven. Als heidene mocht dat niet, dus werd ik nog snel gedoopt om daar toch te kunnen verblijven.”

De zanger, die ook enkele jaren actief was bij Studio Vandersteen als striptekenaar en meewerkte aan de strip Bessy, vertelt ook waarom hij in 1995 terugkeerde naar zijn Rwandese naam en niet langer door het leven ging als Johan Vijdt.

(iv)