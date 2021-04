Elke donderdag geeft VTM ons een inkijk in de heftigste politiezone van het land: Brussel Hoofdstad Elsene. Eén van de hoofdrolspelers in die reeks is de van Maasmechelen afkomstige Nancy Pustjens (37), hoofdinspecteur bij de dienst interventie. Dat haar job niet van de poes is, is een understatement van jewelste: “Er zijn zelfs kinderen van twaalf of jonger die op straat drugs verkopen.”