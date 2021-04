Nu de landsgrenzen nog een tijdje dichtblijven, trekken heel wat Vlamingen eropuit met de auto of zelfs met een mobilhome. In het voorjaar van 2020 schreef de Federale Overheidsdienst Mobiliteit zeventien procent meer campers in dan het jaar daarvoor. En ook dit jaar zien de prognoses er goed uit. Maar koop of huur je het best zo’n huis op wielen? En waar moet je zeker op letten?