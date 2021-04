‘Pourqoui les usines se ferment’, schreef staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) als zesjarige al. Hij groeide dan ook op in Charleroi. Intussen is hij bijna 35 jaar, is reconversie zijn specialiteit en onderhandelt hij met Europa over de besteding van de bijna 6 miljard aan relancemiddelen die België vanaf september ontvangt.