Club NXT kreeg vrijdag met kampioen Union hoog bezoek om na tien maanden afscheid te nemen van Daknam in Lokeren en allicht ook van 1B. Het werd echter een afscheid in mineur. Een dodelijk efficiënt Union had zelfs topschutter Vanzeir niet nodig om zonder veel moeite met 0-4 te winnen. De kampioen bleef zo voor de vijftiende keer op rij ongeslagen.