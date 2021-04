Kippenvel: voetganger lijkt vogel voor de kat, maar ontkomt nipt aan dodelijke crash

Op een glad of nat wegdek, is het van levensbelang om je snelheid aan te passen. Dat bewijst deze bestuurder uit Rusland in bovenstaande video. Op de beelden is te zien hoe hij de controle verliest en recht op een voetganger afgesneld komt, maar die op een haar na mist.

(tact)