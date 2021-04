Ronaldo Koeman vreest niet voor zijn job bij FC Barcelona: “Vreemd dat ik hierover vragen krijg”

Ronald Koeman noemde het vrijdag “vreemd” dat zijn toekomst als trainer van FC Barcelona in verband wordt gebracht met het resultaat van de Spaanse bekerfinale. Daarin treft zijn ploeg zaterdag Athletic. Koeman is pas sinds afgelopen zomer in dienst van de Spaanse topclub, maar door de komst van Joan Laporta als nieuwe voorzitter zou zijn positie onder druk staan.