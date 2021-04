Mina Libeer grijpt naast brons op EK judo

Mina Libeer (IJF 48) heeft vrijdag naast het brons gegrepen in de klasse tot 57 kilogram bij de vrouwen op het EK judo in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Onze 23-jarige landgenote ging in de herkansingen met waza-ari onderuit tegen de Française Sarah Léonie Cysique, nummer zes van de wereld. Libeer eindigt zo op de vijfde plaats.

Op basis van wereldranglijst en palmares is het logisch dat Mina Libeer het brons aan haar Franse concurrente moest laten. Cysique haalde op het laatste EK in Praag vorig jaar november al brons en dit jaar was ze al goed voor zilver op de IJF World Masters in Doha en de Grand Slam van Tel Aviv. Mina Libeer kwam tot op heden internationaal niet verder dan zilver op de European Open van Minsk 2018 en brons op de European Open van Praag in februari van dit jaar.

Toch werd de kamp om brons in Lissabon geen kat-en-muisspel. De stevigere kumi kata - het vastgrijpen van de tegenstrever - van de 22-jarige Française gaf uiteindelijk de doorslag. Binnen de minuut zorgde die sterke kumi kata dat Cysique een aanval kon afronden met waza-ari. Libeer plaatste nadien nog een drietal mooie aanvallen maar haar minder stevige grip zorgde ervoor dat die aanvallen geen scores opleverden. Toch moet deze vijfde plaats op een EK het zelfvertrouwen aanscherpen om de volgende jaren riant te kunnen meedraaien bij de wereldtop.

Mina Libeer had vrijdag op de openingsdag van deze Europese kampioenschappen in haar twee eerste kampen telkens een golden score nodig om te winnen. Eerst dwong ze de Servische Marica Perisic (IJF 24) in het verlies door na 2 minuten in de verlengingen een waza-ari te scoren en vervolgens counterde ze na 1 minuut in de toegevoegde tijd perfect de Tsjechische Vera Zemanova (IJF 44) en dat leverde de winnende ippon op. De kwartfinale tegen de Portugese veterane Telma Monteiro (IJF 10) verloor ze met ippon maar in de herkansingen tegen de Russin Dario Mezhetskaia (IJF 17) stond er geen maat op het counterend vermogen van onze landgenote. Na een halve minuut leverde dat een eerste waza-ari op voor de Gentse en nog een minuut later scoorde ze een tweede waza-ari waardoor ze door mocht naar de kamp om brons.

Voor Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) eindigde het EK in de herkansingen tegen de sterke Spanjaard Alberto Gaitero (IJF 9) toen hij net voor tijd een tweede waza-ari moest incasseren. Het leverde de Oost-Vlaming een zevende plaats op.

Anne Sophie Jura en Ellen Salens (beiden -48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg) haalden in Lissabon het finaleblok niet. Ellen Salens (IJF 57) verloor in de eerste kamp met ippon van de Russische Sabina Giliazova (IJF 18). Anne Sophie Jura (IJF 42) en Amber Ryheul (IJF 40) raakten een ronde verder maar redden het dan niet tegen respectievelijk de Spaanse Julia Figueroa (IJF 6) en de Hongaarse Reka Pupp (IJF 18).