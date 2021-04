Hij is te kloppen op gravel: Nadal moet koffers pakken in Monte Carlo na spectaculaire partij tegen Rublev

Voor Rafael Nadal (ATP 3) zijn de kwartfinales het eindstation geworden in het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/2.082.960 euro). De Spanjaard verloor tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 8) in drie sets: 6-2, 4-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 33 minuten.

Rublev neemt het in de halve finales op tegen de Noor Casper Ruud (ATP 27). In de kwartfinales haalde de 22-jarige Ruud het in twee sets van de Italiaanse titelverdediger Fabio Fognini (ATP 18): 6-4 en 6-3 na 1 uur en 36 minuten.

Nadal kwam sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open niet meer in actie. In Monte Carlo vierde hij zijn terugkeer.