Padel. Wie speelt het niet, tegenwoordig? De combinatie van tennis en squash is immens populair en niet alleen in Vlaanderen. Vorige week ging in Madrid de World Padel Tour van start. De finale bij de mannen werd gewonnen door Fernando Belasteguin en Carlos Gutierrez. Zij waren in drie sets (6-7, 6-4 en 6-3) te sterk voor Franco Stupaczuk en Alejandro Ruiz.