Wouter Beke: "Volgende week al hebben we 70 procent gevaccineerde 65-plussers"

60 procent van de 65-plussers in Limburg werd al een eerste keer gevaccineerd. Daarmee volgt onze provincie de algemene trend in Vlaanderen. Midden volgende week zitten we al aan een vaccinatiegraad van 70 procent bij de 65-plussers in Vlaanderen. Dat is één van de voorwaarden van het Overlegcomité om vanaf 8 mei de terrassen te kunnen openen. De vaccinatiecampagne loopt daarmee voor op schema. De cijfers zijn dan ook bemoedigend. Dat zei minister Beke deze middag in het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg, waar zijn moeder vandaag haar eerste prik kreeg.