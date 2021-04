Ministerie van Sport Ben Weyts hoopt op snelle vaccinatie voor olympische atleten

Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA) hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de datum van vaccinatie van de Belgische olympische en paralympische atleten. Er wordt gemikt op de maand mei, en liefst nog in het begin van die maand.

Weyts pleitte recent samen met collega-ministers van Sport, Valérie Glatigny, voor Wallonië, en Isabelle Weykmans, voor het Duitstalige landsgedeelte, bij hun ambtgenoten van Volksgezondheid voor een versnelde vaccinatie van de Belgische olympische en paralympische atleten en hun begeleiding voor de Spelen in Tokio.

“We hopen zo snel mogelijk de betrokken atleten te kunnen laten vaccineren”, stelde Michael Devoldere, de woordvoerder van minister Weyts, vrijdag aan Belga. “We mikken op mei, en dan nog liever begin mei dan midden mei. We willen absoluut de laatste tien weken voor de start van de Spelen vrijwaren. Dat is voor de atleten de belangrijkste voorbereidingsperiode. Daarvoor moet het gebeuren.”

Devoldere benadrukte dat er verder weinig veranderd moet worden aan de nationale vaccinatiestrategie. “Het gaat voor Vlaanderen om minder dan 300 personen. De strategie inzake vaccineren moet helemaal niet omgegooid worden. Ons idee is om de verschillende ministeries van Welzijn, op het niveau van de regio’s, de bevoegdheid te geven de atleten te vaccineren. We willen dat onze atleten op de Olympische Spelen op gelijke voet met hun concurrenten kunnen starten. We weten dat deze vervroegde vaccinatie een gevoelig thema is, maar als de Belgische sporters het komende zomer op de Spelen uitstekend doen, leeft ook het hele land met hen mee. Voor ons is dit een goede besteding van een zeer klein aantal vaccins. Hopelijk wordt er snel beslist en komt er een ‘juiste’ beslissing uit de bus.”