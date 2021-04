Verborgen camera toont hoe atleten met een beperking worden nagestaard in Brussel

Over vier maanden wil Paralympic Team Belgium hoge ogen gooien op de Paralympische Spelen in Tokio. De organisatie roept iedereen op om voorbij de ‘beperkingen’ van de atleten te durven kijken en te zien wat er echt achter schuilt: talenten, harde werkers, doorzetters. Atleten die keihard trainen om hun doelen te bereiken. Net zoals alle deelnemers van de Olympische Spelen. Alleen worden die laatsten op straat bekeken en geprezen om hun prestaties en is dat bij Paralympiërs (nog) niet altijd het geval.

Met een verborgen camera in Brussel wil de organisatie de ogen openen. Ze maakten een‘Now is the time to stare’-video die laat zien hoe atleten van Paralympic Team Belgium, net als andere personen met een beperking, keer op keer geconfronteerd worden met starende blikken op straat. Geen enthousiaste blikken die prijzen, maar ongemakkelijke blikken die veroordelen of medelijden tonen. En dat is ontzettend vervelend voor mensen met een beperking.

“Maar staren mag wél op het moment dat het ertoe doet: wanneer onze paralympische atleten presteren in hun vakgebied. Wanneer ze strijden voor goud op de Paralympische Spelen in Tokyo van 24 augustus tot 5 september 2021! Staren jullie mee?”, roept Paralympic Team Belgium op.

“Onze Paralympiërs zijn stuk voor stuk topsporters die leven voor hun sport”, zegt Anne d’Ieteren, voorzitter Belgian Paralympic Committee. “Daarvoor verdienen ze heel veel respect en erkenning, maar helaas wordt er soms ook nog een beetje op hen neergekeken. Een jammerlijk maatschappelijk issue waar ook andere mensen met een beperking nog dagelijks mee worden geconfronteerd. Daar willen we met deze actie verandering in brengen.”

(Maarten Delvaux)