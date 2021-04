‘Peaky Blinders’-actrice Helen McCrory (52) onverwacht overleden

De Britse actrice Helen McCrory, bekend van haar rollen in de ‘Harry Potter’-films en de televisiereeks Peaky Blinders’, is onverwacht overleden. Dat heeft haar echtgenoot, acteur Damian Lewis, bevestigd. McCrory werd 52.

“Het breekt mijn hart te moeten melden dat de mooie en machtige vrouw Helen McCrory na een heroïsche strijd met kanker vredevol thuis is overleden in haar slaap, omringd door vrienden en familie”, aldus Lewis op Twitter. “Ze stierf zoals ze leefde: zonder vrees. God, we hielden van haar, en weten hoe gelukkig we zijn om haar in ons leven te hebben gehad.” Dat McCrory aan kanker leed, was al bekend.

McCrory en Lewis waren getrouwd sinds 2007, en hebben samen twee kinderen: Manon (14) en Gulliver (13). McCrory was vooral bekend door haar vertolkingen van Polly in de BBC-reeks Peaky Blinders, als Narcissa Malfoy in de Harry Potter-films en als Clair Dowar in de James Bond-film Skyfall.

Harry Potter — © © The Hollywood Archive