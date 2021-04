Zien: de historische samenwerking tussen luxemerken Gucci en Balenciaga

Al even deden geruchten de ronde dat de twee iconische modehuizen Gucci en Balenciaga zouden samenwerken. Donderdag werd dat nieuws bevestigd tijdens de presentatie van de nieuwste Gucci-collectie in Milaan.

De samenwerking werd onthuld tijdens Gucci’s ‘Aria’-show, ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het Italiaanse modehuis. Het resultaat is een reeks kledingstukken – van jassen met strakke schouderlijnen tot fluwelen broekpakken – met de typische kenmerken van beide modehuizen. Zo kregen sommige silhouetten de logo’s en monogrammen van beide labels mee, maar ook de weelderige kristallen versieringen die typisch Gucci zijn komen erin terug.

© Catwalkpictures

Het is niet ongebruikelijk dat ontwerpers samenwerkingen aangaan met andere merken, maar luxelabels gaan meestal in zee met streetwearlabels zoals Nike, Supreme en The North Face. Mogelijk kwam deze colab tot stand omdat Balenciaga en Gucci beiden in de portefeuille van luxeconglomeraat Kering zitten en zou het kunnen betekenen dat er in de nabije toekomst nog meer grote labels de handen ineen gaan slaan.

Volgens Michele is de collectie gedeeltelijk een eerbetoon aan voormalig Gucci-ontwerper Tom Ford, evenals aan Balenciaga’s Demna Gvasalia. Daarnaast knipoogt de lijn ook naar de paardrijdende aristocraten die veel voor Gucci kozen.

