Na tennisster nu ook tennismama: Yanina Wickmayer bevallen van dochtertje

Yanina Wickmayer is voor het eerst mama geworden. De 31-jarige tennisster beviel namelijk van een dochtertje, Luana Daniëlla Vanderzijl. “Ze werd onze forever and always op dezelfde dag dat wij elkaar tien jaar geleden ontmoetten”, aldus Wickmayer, die sinds 2017 getrouwd is met Jérôme van der Zijl en momenteel 191ste staat op de wereldranglijst.