Onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert vier flessen rode wijn voor bij de eerste barbecue

Aprilse grillen of niet, de supermarkten zijn er snel bij. Wie het schap wat gadeslaat ziet sinds begin deze maand heel wat flessen opduiken die het label “barbecuewijn” opgespeld krijgen. Colruyt, Okay en Spar pakken zelfs uit met een heus barbecuewijnfestival. Voor die eerste barbecue van het jaar houden wij het exclusief bij rood. Vier flesjes met flink wat power die zelfs bestand zijn tegen een overdaad aan sausjes of te agressieve vinaigrettes.