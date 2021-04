Jan Decleir in . Eindelijk passen alle puzzelstukken voor een Amerikaanse remake in elkaar. — © rr

Al achttien jaar was er sprake van een Hollywood-remake van De zaak Alzheimer. Dinsdag zijn de opnames eindelijk begonnen. Liam Neeson speelt de huurmoordenaar met geheugenverlies die onsterfelijk werd gemaakt door Jan Decleir. Maar hij zal niet ronddwalen in de Antwerpse Kerkstraat, wel ergens in Bulgarije.