ROYALS. Pakkend beeld van Kate Middleton en de fleurige jurk van koningin Máxima

Veel verdriet in Groot-Brittannië, openhartigheid uit Denemarken en feest in Jordanië: alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Mary hebben het uitgebreid gehad over zijn beroerte. Dat deden ze in het ledenmagazine van Hjernesagen, de Deense hersenstichting. “Het hand onze levens voor altijd kunnen veranderen en het is moeilijk om niet na te denken over wat had kunnen gebeuren”, zegt het koppel. De prinses had naar eigen zeggen meteen door dat het op het moment van de beroerte niet goed ging met haar wederhelft “omdat hij onzin vertelde en ik verlammingsverschijnselen zag in zijn gezicht”. Verder willen ze mensen aansporen om de signalen die op een beroerte kunnen wijzen altijd ernstig te nemen.

© ISOPIX

Er is ook nieuws over prins Christian, de zoon van de Deense prins Joachim en prinses Mary. Hij gaat binnenkort naar een nieuwe school. Dit schooljaar rond hij af op de Trånegardskole in Gentofte, na de zomer zal hij les volgen aan het Herlufsholm Gymnasium in Næstved.

De Nederlandse koningin Máxima heeft nogmaals bewezen dat ze een uitstekend gevoel heeft voor stijl. Dat deed ze donderdag tijdens een bezoek aan het Internationaal Theater Amsterdam, waar ze praatte over de impact van de pandemie. Ze ging ernaartoe in een donkerblauwe gebloemde jurk met doorschijnende zones en werkte de fleurig lente-outfit af met een rode clutch en bijpassende pumps. Toen ze de bloemetjes buiten zette (lees: het evenement verliet) drapeerde ze een vuurroze jas over haar schouders. Weetje: de website modekoningin Máxima meldt dat de vorstin de Natan-jurk al eens eerder droeg. Op 21 november 2019 om precies te zijn.

© ISOPIX

Het koninklijke nieuws uit Groot-Brittannië wordt overheerst door de dood van prins Philip. Ook het Britse luxelabel Burberry, dat veel leden van de Britse familie kleedt, rouwt om het overlijden van de man. Daarom heeft het de digitale modeshow met kleding voor komende herfst uitgesteld uit respect voor de Britse royals. Dat heeft modejournaliste van The New York Post Vanessa Friedman afgelopen dinsdag als eerste laten weten via Twitter. Aanvankelijk zou het online evenement doorgaan op woensdag 14 april. Een nieuwe datum moet nog worden aangekondigd.

En koningin Elizabeth II, de weduwe van de 99-jarige prins Philip, is dinsdag weer aan het werk gegaan. Vier dagen na het overlijden van haar echtgenoot, woonde ze een ceremonie bij op Windsor Castle. Die stond helemaal in het teken van haar voormalige Lord Chamberlain, Earl Peel. Hij trad een week voor de dood van prins Philip af.

Het Britse paleis heeft deze week ook een bijzonder eerbetoon gebracht aan de overleden royal. Het gaf een nooit eerder geziene foto vrij van de Queen en prins Philip en zeven van hun achterkleinkinderen, inclusief prins George, prins Louis en prinses Charlotte. Ook de kleinkinderen van prinses Anne staan erop: Savannah en Isla Phillips en Lena en Mia Tindall. Het kiekje werd in 2018 gemaakt door Kate Middleton.

Eindigen doen we deze week met heuglijk nieuws uit Jordanië. Daar is de 23-jarige prins Nayef in het huwelijksbootje gestapt met Sharifa Farah bint Nasser Al Luhaimaq. Dat maakte het koningshuis zelf bekend. De twee, die zich vorig jaar verloofden, hielden de bruiloft heel intiem wegens de aanhoudende coronacrisis. Tijdens de ceremonie waren slechts enkele leden van de koninklijke familie aanwezig. Nadien volgde een bescheiden feestje.