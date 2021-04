Acht doden en minstens zeven gewonden in een vestiging van koerierdienst FedEx in Indianapolis. Dat is de trieste balans na de vijfde dodelijke schietpartij in evenveel weken in de VS. Omdat gsm’s bij FedEx verboden zijn op de werkvloer, was het voor de families en vrienden van de werknemers urenlang bang wachten op nieuws.