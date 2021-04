Ideaal voor twijfelaars: deze tattoos verdwijnen vanzelf na een jaar

Een tattoo die maar even blijft? In tattooshop Ephemeral in Brooklyn kun je er een laten zetten. Alles is echt: de tatoeëerder, de naalden en de pijn. Het enige wat anders is, is de inkt waarmee wordt gewerkt. Die vervaagt geleidelijk en is na negen tot vijftien maanden volledig verdwenen.

De inkt is ontwikkeld door Brennal Pierre en Vandan Shah, die beiden een PhD in Chemical Engineering hebben behaald aan de New York University. Het bijzondere eraan is dat ze samengesteld is op basis van biologisch absorbeerbare en biocompatibele polymeren. Wat de pigmenten betreft, werd gekozen voor pigmenten die ook gebruikt worden in voedingsmiddelen en cosmeticaproducten van een hoogwaardige kwaliteit. De bedenkers verzekeren dat de inkt veilig is om mee te werken.

Die gepatenteerde samenstelling is anders dan bij de standaard tatoeage-inkt. Klassieke inkt klontert immers een beetje op wanneer deze je huid binnendringt en kan niet door het lichaam worden verwijderd. De inkt van de bedenkers geeft kleinere inktklontertjes. Die kunnen wel door het lichaam afgebroken worden … tot er geen spoort meer is van de tattoo.

De bedenkers testten hun eigen formule, waaraan 6,5 jaar werd gewerkt, zelf uit. Samen lieten ze meer dan honderd tattoos op hun lichamen plaatsen, waarvan de meeste intussen verdwenen zijn. Ze hopen dat hun uitvinding mensen die al een tijd twijfelen om een tattoo te nemen over de streep trekken. Ze moeten zich immers geen zorgen meer maken dat de tekening definitief is. “Weet je, tatoeages zijn nogal verslavend”, zegt Pierre in een reactie aan Harper’s Bazaar. “Je laat er een zetten en je wilt er nog een. En nog een … Met deze nieuwe technologie zijn de mogelijkheden eindeloos.”