Maaseik/Maasmechelen

Een 28-jarige Maasmechelaar kreeg vrijdag een celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro omdat hij een 66-jarige Bilzenaar kopje onder duwde in het zwembad in Maaseik en hem een slag in het gezicht gaf. De twintiger probeerde zijn zus te verdedigen nadat zij ruzie kreeg met het slachtoffer.