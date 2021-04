Wouter Beke: “70 procent van de 65-plussers heeft volgende week eerste prik gehad”

Dat heeft Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke (CD&V) gezegd op de wekelijkse persconferentie over de Vlaamse vaccinatiecampagne. “Ik heb er absoluut goede hoop in dat wij die drempel volgende week gaan halen”, klinkt het. Momenteel staat de teller op 58 procent, eind volgende week zouden we dan de kaap van 70 procent ronden. Premier Alexander De Croo (Open Vld) stelde een vaccinatiegraad van 70 procent bij 65-plussers voorop als eerste voorwaarde voor eventuele versoepelingen op langere termijn.