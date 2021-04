Problemen voor Max Verstappen tijdens tweede oefensessie in Imola, Charles Leclerc crasht

Tijdens de eerste oefensessie slaagde Max Verstappen erin om slechts op enkele duizendsten van het Mercedes-duo te eindigen maar de tweede oefensessie verliep heel wat minder goed voor de Nederlander.

De sessie was amper een tiental minuten ver toen Verstappen zijn Red Bull F1-bolide aan de kant moest zetten door een technisch probleem. Opnieuw geen geluk voor Verstappen die vorig jaar tijdens de GP van Emilia-Romagna crashte.

Voor Verstappen zat de tweede oefensessie er dus al snel op, de rest van de rijders moest nog vol op het gas en zochten zo veel mogelijk de limieten van de baan op, tot in de grindbak.

Bij Mercedes werkten ze het normale programma af, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren duidelijk goed op dreef op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Net als tijdens de openingsrace in Bahrein ziet het er naar uit dat we ook tijdens de tweede race van het seizoen een strijd tussen Mercedes en Red Bull zullen krijgen.

Aan het einde van de oefensessie zagen we Charles Leclerc nog een crash maken waarna de sessie niet meer herstart werd. Pijnlijk voor Leclerc en voor de Ferrari-mecaniciens die hard aan het werk mogen gaan.

Uiteindelijk was het opnieuw Valtteri Bottas die de snelste tijd reed, op amper 10 duizendsten gevolgd door Lewis Hamilton. Opmerkelijk was de derde tijd van Pierre Gasly die in de AlphaTauri slechts een handvol duizendsten trager was dan het Mercedes-duo.

01 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.551 25

02 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.561 26

03 Pierre Gasly AlphaTauri 1:15.629 30

04 Carlos Sainz Ferrari 1:15.834 30

05 Charles Leclerc Ferrari 1:16.371 28

06 Sergio Pérez Red Bull 1:16.411 25

07 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:16.419 26

08 Lando Norris McLaren 1:16.485 23

09 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.513 25

10 Lance Stroll Aston Martin 1:16.737 25

11 Esteban Ocon Alpine 1:19.817 27

12 Nicholas Latifi Williams 1:16.823 29

13 Fernando Alonso Alpine 1:16.835 27

14 Max Verstappen Red Bull 1:16.999 5

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.092 27

16 George Russell Williams 1:17.179 31

17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17.273 27

18 Daniel Ricciardo McLaren 1:17.281 24

19 Mick Schumacher Haas 1:17.350 28

20 Nikita Mazepin Haas 1:17.857 16