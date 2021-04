Geen halve finales in Monte Carlo voor David Goffin: Djokovic-killer Evans is in drie sets te sterk op gravel

David Goffin (ATP 15) heeft vrijdagmiddag in de kwartfinale van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/2.082.960 euro) verloren van Daniel Evans (ATP 33), de killer van nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in de vorige ronde. De setstanden waren 5-7, 6-3 en 6-4. Hij laat daarmee na om zijn beste prestatie ooit in Monte Carlo te evenaren. In 2017 bereikte hij er al eens de laatste vier.