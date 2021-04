Jean bij de 145 jaar oude Bengaalse vijgenboom, die hij redde in Cambodja. — © Tom Palmaers

Dilsen-Stokkem

Momenteel worden 185 tropische bomen geplant in het zwembad van Terhills Resort. Bomen die Jean Henkens uit Molenbeersel redde in de jungles van Afrika, Amerika en Azië. “Al dertig jaar ben ik een luis in de pels van de palmoliebaronnen.”