Vier bestuurders testen positief op alcohol of drugs bij controles

Hasselt/Halen/Herk-de-Stad

Bij alcohol- en drugscontroles in de politiezone LRH zijn donderdag vier bestuurders tegen de lamp gelopen. Drie testten positief alcohol, eentje op drugs. Ze moesten hun rijbewijs - soms maar voor enkele uren - inleveren. In totaal werden 880 bestuurders gecontroleerd.

De controles gebeurden in de Kerkstraat in Halen, de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad en ter hoogte van de Research Campus in Hasselt. mm