Turncoaches gingen hun boekje te buiten, maar mogen aanblijven: “We hebben gymnastes gekwetst”

“Gymfed was op de hoogte van de klachten en heeft te weinig gedaan om deze te verhelpen”, legde Bart Meganck, de voorzitter van de onderzoekscommissie, uit. “Gymnasten hadden het gevoel dat hun klachten niet gehoord werden. De prestatiedrang was prioritair en dat ging ten koste van atleten. Er was te weinig aandacht voor het individu van de atleet. Er zijn kansen gemist om de klachten van de gymnastes te erkennen. Gymfed had zich in die periode kwestbaarder kunnen opstellen. Het is zeer positief dat er nu een atletencommissie en ouderencommissie werd opgericht. “

Oprechte excuses

In een eerste reactie boden trainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer hun excuses aan. “We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan”, lieten ze in een videoboodschap weten. Ze bieden hun volledige medewerking aan en engageren zich om met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan.

Van intimidatie tot bodyshaming

De verhalen over misstanden in het Belgische turnen, die in gang werden gezet door onder meer ex-turnsters, leidden op vraag van Weyts (N-VA) tot een onafhankelijke onderzoekscommissie die de voorbije maanden een heleboel getuigen hoorde. Onder meer de werkwijze van de voorbije jaren van de turncoaches die Nina Derwael en de andere seniores, het Franse coachkoppel Marjorie Heuls en Yves Kieffer, werd in vraag gesteld. De verhalen gingen van verbale en mentale intimidatie tot bodyshaming. Er werden bijna honderd getuigenissen gehoord de voorbije maanden, aldus Weyts. Het rapport is niet bindend maar wel adviserend. Weyts verbindt er zich toe indien nodig stappen te ondernemen.