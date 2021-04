Tennistoernooi van Rosmalen is geschrapt na verplaatsing Roland Garros

Het tennistoernooi van Rosmalen gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten het gecombineerde ATP- en WTA-evenement te schrappen, omdat Roland Garros met een week is opgeschoven en nu overlapt met het Libéma Open.

Het Nederlandse grastoernooi op de banen van Autotron zou van 5 tot en met 13 juni worden gehouden, in eerste instantie aansluitend aan Roland Garros. De organisatie van het Franse grandslamtoernooi besloot vorige week echter om Roland Garros van 30 mei tot en met 13 juni te houden.

“Met de huidige geldende maatregelen in Nederland is het onmogelijk om toeschouwers en hospitality-gasten te verwelkomen, een essentieel onderdeel voor het succes van het toernooi”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. “De beslissing van Roland Garros om een week op te schuiven heeft daarnaast een grote impact op het evenement. De focus ligt nu op de voorbereiding van een mooie editie in 2022.” Vorig jaar ging het Libéma Open vanwege de coronacrisis ook al niet door.

De voorbije jaren haalden Kirsten Flipkens (2018 en 2013) en David Goffin (2015) de finale in Rosmalen. Justine Henin (2x) en Kim Clijsters staan er op de erelijst.