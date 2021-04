Man (56) uit hechtel-Eksel randt dertienjarig liefje van zijn zoon aan

Een 56-jarige man uit Hechtel-Eksel is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf voor de aanranding van de eerbaarheid van het dertienjarig liefje van zijn zoon. Hij is voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Hij is ook schuldig verklaard aan belaging, omdat hij het meisje quasi dagelijks berichten had gestuurd. De man verontschuldigde zich uitgebreid en is nu nog in behandeling.